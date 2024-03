Um homem de 41 anos foi preso pela Polícia Militar em Senhora dos Remédios, vilarejo de Barbacena, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, sob suspeita de ter espancado até a morte a namorada, de 34, no Bairro Palmital, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última sexta-feira (22/3).

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (25/3) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que havia representado à Justiça o mandado de prisão preventiva.



As investigações pela Delegacia Especializada de Homicídios de Santa Luzia começaram depois que testemunhas acionaram a PM informando que o suspeito, no dia do crime, compareceu à casa de uma prima, durante a madrugada, onde teria confessado o feminicídio. Logo após a denúncia, os militares foram ao endereço do homem, quando encontraram o corpo da vítima.



Em coletiva à imprensa, a delegada responsável pelo inquérito, Adriana das Neves Rosa, afirmou que a vítima foi espancada com extrema violência. O suspeito teria agredido a mulher brutalmente com uma barra de ferro, aplicando diversos golpes concentrados na face dela”, pontuou

Leia também: Corpo de jovem é encontrado por meninos que soltavam papagaio



Com a emissão do mandado de prisão preventiva, os policiais civis iniciaram as buscas. “Recebemos a informação de que ele teria fugido para uma cidade do interior, buscando abrigo em casa de parentes. Com a confirmação dos dados e o auxílio de denúncias anônimas, ele foi localizado e preso em Barbacena”, completou a delegada.



Passagens pela polícia por estupro e ameaça



A Polícia Civil esclareceu que o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele já tem passagens por violência contra a mulher: dois registros em 2014 por ameaça a ex-esposa e outro por estupro no mesmo ano. A motivação para o assassinato ainda está sendo apurada. “As investigações prosseguem para esclarecimento das circunstâncias e dinâmica do crime”, finaliza a PCMG.