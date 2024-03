Com uma onda de calor se avizinhando, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decidiu iniciar nesta sexta-feira (15/3) uma distribuição de água para pessoas em situação de rua, com o intuito de amenizar o calor e manter a hidratação.

Ao todo devem ser entregues mais de 10 mil copos de água para atenuar os efeitos do aumento da temperatura. Uma massa de ar quente, vinda da Argentina e Paraguai, deve fazer com que os termômetros marquem 33ºC até segunda-feira (18/3).

As equipes de Serviços Especializado de Abordagem Social, que faz parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, também vão orientar sobre os cuidados que devem ser tomados nesse período.

As pessoas também poderão ter acesso a unidades de Centro Pop, espaço para atender a população em situação de rua, disponibilizando banho, higienização, alimentação, acesso a banheiros e local para lavar e secar roupas.

No fim do ano passado, mais de 100 municípios mineiros entraram em estado de alerta após falta de chuvas regulares que durou quase um ano. A seca chegou a afetar mais de 300 mil produtores rurais do norte e nordeste do estado, segundo estudo realizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG).