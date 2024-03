A Estação Vila Oeste do metrô de Belo Horizonte ficará fechada nesse fim de semana (dias 16/3 e 17/3). Segundo a empresa responsável pelos trens, a ação é para realizar obras de revitalização da Via Permanente do sistema.

Com o fechamento, a circulação do metrô será alterada, sendo o trajeto apenas das estações Eldorado à Cidade Industrial e de Gameleira à Vilarinho. Nos dois trechos, o intervalo será de 15 minutos entre os metrôs.



Para auxiliar, a linha de ônibus E019 será disponibilizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais. Ela fará o atendimento emergencial da Estação do Eldorado até Belo Horizonte. Os ônibus estarão disponíveis das 5h30 às 22h no sábado e das 6h às 22h no domingo.



Os usuários do metrô devem entrar em contato com a Sintram, para informações sobre os itinerários e horários dos ônibus, pelo telefone: (31) 3236-7600.



Segundo o Metrô BH, haverá comunicação visual específica, informando as mudanças em mídias físicas e digitais, assim como serão emitidos avisos sonoros nos trens e estações. Colaboradores também estarão no local para orientar os passageiros.