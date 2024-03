O dia deve ser de céu nublado em todo o estado de Minas Gerais e pancadas de chuvas em algumas regiões nesta terça-feira (12/3).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu deve ficar parcialmente nublado com risco de pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste, Central, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Vale do Rio Doce.

A previsão nas demais regiões é de céu nublado. Na Região Metropolitana, também há possibilidade de chuva à tarde. A temperatura máxima registrada em Minas foi de 14°C, em Monte Verde, e a máxima pode chegar a 35°C no Triângulo e no Sudoeste do estado.

Segundo a meteorologista Anete Fernandes, a tendência é que, no decorrer da semana, haja uma redução de chuvas em todo o estado. Por outro lado, algumas regiões podem continuar registrando chuvas isoladas.

Belo Horizonte



Segundo a Defesa Civil, o dia deve ser de céu parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas a partir da tarde em Belo Horizonte. A temperatura mínima registrada foi de 19°C e a máxima pode chegar a 31°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% à tarde.

A partir desta quarta-feira (13/3), a previsão é que não tenha chuvas até o início da próxima estação. A tendência é que o retorno das pancadas de chuva seja no dia 20 deste mês e dure até o final de março.

As temperaturas também devem aumentar gradualmente na capital a partir desta terça.