Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na Avenida Tereza Cristina, na altura do bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (9/3).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista fugiu do local logo depois da batida do carro em um poste.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para socorro dos feridos.

Ainda de acordo com os militares, o carro é de locadora e há indícios de uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes.

Os bombeiros precisaram aplicar serragem na via devido a vazamento de óleo na pista sentido bairro.