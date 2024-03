As regiões do Barreiro e Centro-Sul registraram mais de 80% do esperado para o mês

Duas regionais de Belo Horizonte já registraram mais de 80% do acumulado de chuvas esperado para todo o mês de março, segundo balanço divulgado pela Defesa Civil nesta sexta-feira (8/3).

As regiões do Barreiro e Centro-Sul já haviam ultrapassado 50% do esperado para o mês até quarta-feira (6/3). Devido às fortes chuvas que atingiram a capital na tarde de ontem, as regionais tiveram um aumento de quase 30% e o volume pluviométrico delas chegou a mais de 80%.

A Região Centro-Sul lidera o ranking, com 170,8 mm registrados até às 18:30 dessa quinta (7). Em seguida, fica o Barreiro, com 160,1 mm registrados no mesmo período. Já a região Oeste tem quase metade do esperado, com 85,2 mm registrados, que representa 43,1%.

De acordo com a Defesa Civil, as regionais Oeste, Nordeste e Barreiro tiveram chuva de intensidade de 2,6 mm a 5 mm por cinco minutos. Já a Região Centro-Sul registrou chuva extremamente forte, com intensidade de mais de 5 mm por cinco minutos.

O mês de março é conhecido pelo período chuvoso, que marca o encerramento do verão. As típicas chuvas de verão são causadas pela combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade na atmosfera. Em BH, a chuva deve permanecer até sábado e se intensificar no domingo.

Acumulado de chuvas (mm) em março até 18h30 do dia 7:

Barreiro: 160,1 (81,1%)

Centro-Sul: 170,8 (86,5%)

Leste: 32,6 (16,5%)

Nordeste: 56,4 (28,6%)

Noroeste: 57,8 (29,3%)

Norte: 15,6 (7,9%)

Oeste: 85,2 (43,1%)

Pampulha: 53,4 (27,0%)

Venda Nova: 20,0 (10,1%)



Média Climatológica março: 197,5 mm