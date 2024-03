As avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado, registraram pontos de inundação e interdição, segundo a BHTrans, após as fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte, nesta quinta-feira (7/3).

A Cristiano Machado foi fechada nos dois sentidos após um ponto de alagamento ser registrado na altura do bairro Cidade Nova, na região Nordeste da capital mineira. Segundo a empresa que administra o trânsito da capital, o alagamento foi registrado por volta das 17h45 na altura do cruzamento com a rua Professor Pimenta da Veiga.

Na avenida Antônio Carlos, o alagamento foi registrado, nas proximidades do cruzamento com a rua Alcobaça, no bairro São Francisco, no sentido centro/bairro.



Segundo a BHTrans, os alagamentos deixaram o trânsito caótico, e até as 19h30 desta quinta os motoristas ainda enfrentavam lentidão, por causa das interdições causadas pela chuva.

As chuvas também deixaram vias alagadas, na Rua Joaquim Murtinho com Avenida Prudente de Morais, no Bairro Cidade Jardim, Centro-Sul de BH, e na Rua Ponte Nova, no Bairro Colégio Batista, na Regional Leste.

Chuva nesta quinta em BH

As regionais Oeste, Nordeste e Barreiro estão sob alerta de chuvas fortes, com intensidade de 2,6 mm a 5 mm por cinco minutos. Já a Região Centro-Sul registrou chuva extremamente forte, com intensidade de mais de 5 mm por cinco minutos.

De acordo com a Defesa Civil, a Região Centro-Sul e Barreiro já registraram mais de 50% do acumulado de chuvas esperado para todo o mês de março, que equivale a 197,5 mm.

Acumulado de chuva na tarde de quinta-feira

Barreiro: 52,3 (26,5%)

Centro-Sul: 63 (31,9%)

Leste: 6,4 (3,2%)

Nordeste: 46 (23,3%)

Noroeste: 14,4 (7,3%)

Norte: 0,8 (0,4%)

Oeste: 49,2 (24,9%)

Pampulha: 5,6 (2,8%)

Venda Nova: 2 (1,0%)