Um motorhome, estilo de casa sobre rodas, de uma família equatoriana foi destruído em decorrência de um incêndio enquanto seguia viagem, na noite dessa terça-feira (5/3), na rodovia BR-458, próximo a Iapu, no Vale do Rio Doce.

Segundo o motorista, ele havia saído de Ipatinga e seguia com sua família e seu circo para Caratinga, quando alguém passou e alertou que a traseira do ônibus estava em chamas. Rapidamente ele retirou sua família, mas todos os seus documentos pessoais e das pessoas que estavam no veículo foram destruídos pelas chamas.

O Corpo de Bombeiros de Ipatinga foi acionado por volta das 22h. Para combater o fogo, foram utilizados cerca de 4 mil litros de água. Em seguida, foram utilizados 2 galões de LGE (líquido gerador de espuma) para o combate e resfriamento.





O ônibus foi destruído pelo fogo CBMMG

O proprietário não tem moradia fixa e foi orientado a contratar um guincho para efetuar a retirada da carcaça do veículo do local. A placa do ônibus não foi localizada e o proprietário não se lembrou da numeração.