Fuad Noman acompanhou o início das obras no Parque Maria do Socorro Moreira, na Região Noroeste da capital

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), acompanhou nesta quarta-feira (6/3) o início das obras no Parque Maria do Socorro Moreira, na Região Noroeste da capital. O terreno pertencia ao antigo Aeroporto Carlos Prates e foi doado pelo governo federal há quase um mês, durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Uma alegria muito grande estar aqui dando início às obras de revitalização do grande complexo do antigo Aeroporto Carlos Prates. Antigamente diziam que a gente tinha que fazer três coisas: ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Eu tenho dois filhos, escrevi três livros e hoje plantei duas árvores. Então estou bem atendido nas demandas da história", declarou Fuad.

De acordo com o prefeito, o parque foi dividido em três áreas para a revitalização e a previsão é de que todas estejam prontas em até um ano. As obras terão um custo de R$ 2 milhões e vão ser feitas pela Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb).

Na área 1, que deve ficar pronta em junho, estão um campo de futebol, quadras, vestiário e banheiro. Já a área 2 contempla uma pista de Skate, teatro de arena, parquinhos e lanchonete. Por fim, na área 3, estão áreas verdes e uma pista de caminhada. Também estão previstas áreas de convivência com churrasqueiras.