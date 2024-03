Um homem que integrava a lista de mais procurados de Minas Gerais foi preso na madrugada desta quarta-feira (6/3), na Vila Pinheiro, Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Eduardo Lourenço Marques, de 30 anos, conhecido como Dudu, era procurado por tráfico de drogas, porte ilegal e uso de documentos falsos.

O homem ainda é indicado como líder de grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas No bairro Santana, em Manhuaçu, na Zona da Mata. As informações de inteligência davam conta que o criminoso estava foragido no Complexo da Maré, em área dominada pelo TCP (Terceiro Comando Puro).

Com o apoio do da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo e a mulher dele foram presos. Um fuzil foi apreendido.

Durante a ação, os militares trocaram tiros com os suspeitos. O homem foi baleado e precisou ser atendido no Hospital Getúlio Vargas. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Dudu responde na Justiça por ser o mandante de diversos homicídios praticados em Manhuaçu, relacionados à disputa entre grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas.

A Polícia Militar de Minas Gerais, a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro (SSINTE), o Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro (BOPE) e o Ministério Público de Minas participaram da operação.