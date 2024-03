O acidente aconteceu a poucos metros do local que foi palco de uma confusão entre torcedores no último sábado (2/3).

A poucos metros do local onde aconteceu a briga entre torcedores de Cruzeiro e Atlético, um carro subiu o guard rail na Avenida Tereza Cristina, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Grande BH, na tarde desta terça-feira (5/2).

Segundo a motorista, que não quis se identificar, ela foi fazer a curva, e o carro não virou, subindo no guard rail.

A mulher está tentando ligar para a seguradora, que não atende.

Briga entre torcedores

O local do acidente foi também palco de um confronto entre torcedores de Atlético e Cruzeiro nesse sábado (2/3), que terminou com uma pessoa morta a tiros. Outras duas foram baleadas, e uma quarta vítima se feriu ao tentar socorrer as outras atingidas.

As torcidas se encontraram na Rua Arquiteto Morandir na esquina com a Avenida Tereza Cristina, na Região do Barreiro, quando se dirigiam para seus respectivos jogos pela oitava e última rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético enfrentou o Ipatinga, na Arena MRV, no Califórnia; e o Cruzeiro encarou o Uberlândia, no Mineirão, na Pampulha.

Três pessoas foram alvejadas por tiros. O cruzeirense e entregador de aplicativos Lucas Elias, de 28 anos, morreu enquanto era levado para o Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem. Ele morava com a esposa e a filha de dois anos. As duas estão na Bahia visitando familiares.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata