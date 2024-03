Inaugurado em março de 2014, o Museu dos Militares Mineiros (MMM), que fica na Rua dos Aimorés, 698, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul da capital, representa um marco na preservação da memória e cultura militar de Minas Gerais. Localizado em um imponente prédio que abrigou o Tribunal de Justiça Militar, construído no início do século XX e tombado pela Fundação Municipal de Cultura, o museu se destaca como um ponto de referência histórico na capital.



Idealizado pela Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais (Secult), em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o edifício passou por uma readequação e implantação do projeto museográfico em 2013. Atualmente, os três pavimentos abrigam salas expositivas, espaço multiuso, sala de estudos, programa educativo e reserva técnica.

O acervo em exposição, composto por cerca de 375 itens de coleções da PMMG e do CBMMG, traça a rica história das corporações desde o século 18. Equipamentos de trabalho, vestuário, condecorações, insígnias, instrumentos musicais, livros, documentos e fotografias oferecem aos visitantes uma visão abrangente das atividades militares no estado. Um dos itens mais marcantes é um escafandro – equipamento de proteção para mergulho – datado do século 19.



O museu conta com 13 salas temáticas, e cada uma apresenta um aspecto único da história militar. A Sala da História das Corporações, por exemplo, proporciona uma imersão por meio de vídeos e uma linha do tempo interativa. Exposição de uniformes e a demonstração sobre a contribuição das mulheres nas corporações são alguns dos destaques.



O acervo do Museu dos Militares Mineiros não seria possível sem a iniciativa do Padre Luís De Marco, antigo capelão dos militares, que começou a coleção com o intuito de recontar a história das corporações. Os itens disponibilizados pela Polícia e pelo Corpo de Bombeiros Militares enriquecem ainda mais a exposição, que inclui equipamentos, indumentárias, insígnias, documentos e fotografias.



A interatividade está presente em salas como a de jogos educativos, que utiliza recursos lúdicos para ensinar ações de prevenção e segurança. Além disso, a sala de estudos oferece um ambiente propício para pesquisa, equipado com biblioteca e computadores.



Com mais de 800 itens no acervo, sendo cerca de 40% permanentemente em exposição, o Museu dos Militares Mineiros não apenas preserva a história da PMMG e do CBMMG, mas também destaca a importância desses profissionais, que desempenham um papel crucial na sociedade mineira desde 1775 – ano da criação da PMMG, a mais antiga do Brasil.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Rocha

-Museu dos Militares Mineiros

-Rua dos Aimorés, 698, Funcionários, Belo Horizonte,

(31) 99160-1314

-Horário de funcionamento: 11h às 17h (seg. a sex.), fecha sábados, domingos e feriados. Entrada gratuita