Com redução prevista para este final de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas que atingem Minas Gerais desde a quarta-feira de cinzas, foram causadas por um fenômeno natural batizado de ‘Akará’, pela Marinha Brasileira.

A meteorologista, Anete Fernandes do Inmet, explica que o Akará é uma tempestade subtropical, caracterizada como “uma área intensa de baixa pressão sobre o oceano com ventos e chuvas fortes”.

Ela explica que essa área se formou no litoral do Rio de Janeiro, causando um aumento de nebulosidade e chuvas isoladas até o último domingo (18) e, durante a semana, deslocou-se em direção ao litoral Sul, onde se intensificou e se transformou em uma tempestade subtropical.

“Todo o tempo instável e chuvoso observado em parte das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e mesmo Nordeste do país foi uma resposta indireta da atuação do Akará”, completa.

O fenômeno natural é um mecanismo da atmosfera para manter o fluxo de umidade. “No caso de Minas Gerais, o canal de umidade vindo da Amazônia, passando pelo Centro-Oeste e Sudeste em direção à área de baixa pressão, causou uma convergência, que manteve condições favoráveis para as chuvas praticamente contínuas, que observamos em grande parte do estado desde a última terça (20)”.

A meteorologista afirma que o fluxo de umidade se desfez nesta sexta-feira (23/3), e a partir de agora a tendência é de redução das chuvas e da nebulosidade no decorrer deste fim de semana, e consequentemente, a elevação gradual das temperaturas.

Chuva começa a diminuir neste sábado

De acordo com o Inmet, no sábado (24/2), a nebulosidade varia ao longo do dia e o sol deve aparecer em alguns momentos. A chuva pode cair em pontos isolados da capital e os termômetros devem registrar mínima de 18°C e máxima de 27°C.

Já no domingo, a temperatura aumenta, com máxima chegando a 30°C, além do sol aparecer durante todo o dia. Há previsão de céu nublado apenas no começo da manhã.

De acordo com Anete, no decorrer da próxima semana, pelo menos até quarta-feira, o tempo será estável, sem chuvas no estado.



