Na Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) anunciou uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para qualificar o atendimento aos usuários de drogas, dependentes do álcool e seus familiares. Além de receber os pacientes com mais qualidade, os dados serão usados no meio acadêmico para criar soluções mais eficientes para a saúde e para a segurança.

O trabalho das entidades acontece por meio do Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas (Cread), que havia sido fechado durante a pandemia e foi reaberto em novembro de 2023, e é coordenado pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas da Sejusp.

“A cooperação entre o governo de Minas e a Universidade Federal de Minas Gerais é de extrema importância, porque une a gestão pública e a academia, fazendo com que as ações de prevenção, de cuidado, reinserção social, pesquisa, formação sejam implementadas baseadas em evidências científicas, se tornando concretas e fazendo a diferença na vida do cidadão, daquele que mais precisa”, diz a subsecretária Cláudia Leite.

Para ser atendido, o paciente pode agendar uma visita ao Cread, por telefone, e-mail ou presencialmente. O paciente chega no local, que funciona na Faculdade de Medicina da UFMG, e é recebido por psicólogos e assistentes sociais, que encaminham o interessado para a rede de saúde, conforme a necessidade.

Além disso, o trabalho servirá para “desenvolver metodologias científicas, estudos e projetos de pesquisa, formação e mobilização técnico-social, de forma a promover a saúde e a qualidade de vida, resgatar a cidadania, reduzir a criminalidade e aumentar a sensação de segurança da população”, diz Cláudia.

Para agendar um atendimento no Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas, o interessado deve telefonar para o número (31) 3273-6204. O agendamento presencial pode ser feito no Cread da Faculdade de Medicina da UFMG ou no Hospital das Clínicas da faculdade, e o agendamento via email deve ser feito encaminhando um email para creadmg.seguranca@mg.gov.br.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa