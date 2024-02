Polícia apreendeu arma usada pelo dono do estabelecimento e munições

O dono de um bar de Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, foi preso na noite dessa sexta-feira (16/2) por atirar para o alto depois de acusar um casal de clientes de furto.

Segundo a Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento acusou os clientes de terem furtado um aparelho celular. Em dado momento, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo no chão, tendo estilhaços atingido o cliente no pé.

No momento em que o casal deixava o local, o suspeito ainda efetuou mais disparos para o alto. A Polícia Militar foi acionada e localizou o dono do bar, a arma usada e munições.

Pouco depois, o celular que havia sumido foi localizado dentro de um armário do suspeito.

Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para serem ouvidos.