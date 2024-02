Uma jovem foi presa nessa quarta-feira (14) pela Polícia Militar (PMMG) ao praticar o crime de estelionato, na qual, a moça aplicava golpe no próprio supermercado que trabalhava. O caso aconteceu em Guanhães, cidade da Região do Vale do Rio Doce.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), os militares foram acionados ao supermercado Sulamerica, onde uma funcionária relatou que uma mulher havia solicitado compras via aplicativo WhatsApp, entretanto, o comprovante de pagamento seria editado e devido esse motivo não caia na conta da cadastrada pelo estabelecimento.

Ainda segundo a solicitante, o golpe estava acontecendo desde sábado (10). O prejuízo estimado de mercadorias chegam no valor de R$ 4.262,18. A prisão foi efetuada quando nessa quarta-feira (14) a mulher novamente solicitou uma nova compra, na qual, uma pessoa buscaria por ela a mercadoria.

Ao perceber que era um golpe, a gerente do supermercado acionou a polícia, que rastreou o motorista de aplicativo que recebeu a mercadoria até chegar no casa da autora do crime. Ao retirar as compras do veículo, os militares foram abordar a moça, que estava bastante nervosa, tremendo, e tentou apagar as mensagens do aparelho telefônico.

A mulher, de 18 anos, que estava recebendo a mercadoria é funcionária do supermercado, mas não havia ido trabalhar alegando estar em licença por atestado médico. Segundo testemunhas, nos dias do golpe, a jovem não ia trabalhar. Com essas informações a mulher foi conduzida a delegacia juntamente com o material apreendido.