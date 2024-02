*Com Marcos Vieira

Um homem suspeito de agredir e roubar um folião foi baleado no pescoço em ação da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) no entorno do desfile das escolas de samba da Avenida Afonso Pena, no Centro, na noite desta segunda-feira (12/02). Segundo o guarda responsável pela prisão do suspeito e de um comparsa, o disparo foi acidental (veja o vídeo).

Segundo informações da GCMBH, a equipe foi acionada para atender a uma ocorrência na Avenida Afonso Pena, onde seis indivíduos teriam roubado e agredido um folião.

"No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo grupo e logo após ameaçada com uma faca por um dos homens, enquanto o outro envolvido teria simulado portar também uma arma de fogo para roubar sua bolsa, onde estavam seu celular, uma quantia em dinheiro e seus óculos. O folião relatou, ainda, que a série de agressões resultaram na perda de um dente e o deixaram com escoriações por todo o corpo", informou a GCMBH.

Com base na descrição dos agressores repassada pela vítima, os guardas municipais localizaram dois suspeitos. "Com eles, os agentes recuperaram a bolsa com todos os pertences da vítima. Durante a abordagem, no entanto, um dos homens reagiu com agressividade, chegando a derrubar o guarda municipal que o interceptou, para tentar fugir. Em decorrência da queda, a arma do agente disparou, atingindo o suspeito no pescoço", afirmou a Guarda Municipal.

O próprio guarda municipal providenciou socorro imediato, sendo o homem conduzido ao Hospital de Pronto-Socorro João XXII. Após ser medicado e receber alta médica, o suspeito foi conduzido para a delegacia da Polícia Civil, juntamente com o outro envolvido.

A GCMBH informou que os dois detidos possuem "extensa ficha criminal, com envolvimento no tráfico de drogas, roubo e lesão corporal". A Corregedoria da Guarda Municipal instaurou um procedimento disciplinar para apurar os fatos e determinou o afastamento temporário do servidor das atividades operacionais até que os fatos sejam apurados.