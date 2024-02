O bloco Corte Devassa, conhecido pela sátira à monarquia, homenageia neste ano rainhas do esporte. Marta, do futebol, a skatista Rayssa Leal, e Serena Williams, craque do tênis, são algumas das homenageadas. A concentração começou às 9h desta segunda (12/2), na Rua Sapucaí, Bairro Floresta, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Com bateria aberta a qualquer pessoa que queira tocar, o Corte Devassa é um bloco inclusivo e diverso, que levanta as bandeiras dos movimentos negro e LGBTQIA+.



Criado por um grupo de teatro da Fundação Clóvis Salgado (Cefar), o bloco é conhecido pela sátira e deboche dos costumes monárquicos. Os participantes do bloco vestem trajes da corte. O hino do bloco, 'Solta o Espartilho', de Veronez, é tradicional e conhecido pelos foliões assíduos.

Além do desfile, o Corte Devassa promove uma festa 'after', às 15h, com o DJ Black Josie. O evento será no espaço Yanã (Avenida Francisco Sales, 127, Bairro Floresta).

