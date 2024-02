A MG-314 está interditada na altura do km 53 devido a atos de vandalismo que danificaram a estrutura da ponte de madeira que auxilia no trânsito pelo Córrego dos Barbosa. De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER-MG), o trecho fica entre as cidades de Peçanha e Coroaci, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

A interdição foi necessária para garantir a segurança de quem utiliza a rodovia. A estrutura foi danificada na base, onde os pilares de madeiras são fixadas, por um motosserra. Parte da ponte pode se romper devido aos danos.

Quem vai transitar entre Coroaci e Peçanha deverá seguir pela CMG-259, sentido Sardoá, Santa Efigênia de Minas, Gonzaga e Virginópolis. Depois, acessar a rodovia LMG-780, e, em seguida, pegar a CMG-120, que passa por São João Evangelista, e entrar na MG-314, sentido Peçanha.

Segundo o DER-MG, os reparos podem durar dez dias.