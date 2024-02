Policiais militares desconfiaram do homem e encontraram droga com ele

Um homem de 21 anos foi preso fingindo se passar por um ambulante para vender drogas em um bloco de carnaval na noite desta sexta-feira (9/2), na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava no bloco Walking Samba/Ws Elétrico com a credencial de uma outra pessoa. Militares que faziam a segurança do cortejo perceberam que o rapaz estava jogando fora e pisando em diversos produtos.

O homem foi abordado e, com ele, os policiais encontraram 11 comprimidos de ecstasy, nove porções de maconha e quase R$ 100. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Plantão.