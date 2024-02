Um jovem de 26 anos morreu depois que o trator que conduzia capotar em uma plantação em Iraí de Minas, no Alto Paranaíba, na manhã desta sexta-feira (9/2).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o jovem era natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e residia em Iraí de Minas.

O trator de cerca de três toneladas era usado para conduzir uma plantadeira mecanizada por uma plantação na comunidade de São José do Barreiro. Por volta de 11h30, o veículo capotou, ficando com as rodas para cima. O peso esmagou completamente a cabine e o motorista morreu na hora.

Uma pá-carregadeira da prefeitura foi necessária para desvirar o veículo agrícola e liberar o corpo do jovem.