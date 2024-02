Você está em casa, trabalhando em sua sala e, de repente, quando vai até o quarto, encontra uma espécie de "papagaio" ou "periquito azul". Susto e encantamento com o inusitado. A cena ocorreu com Juliana Lacerda, personal organizer, nesta sexta-feira (9/2), entre 15h e 16h, no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte. E não era um periquito qualquer, mas o da espécie Ring Neck, que "invadiu" seu apartamento, no quarto andar. Um belo voo.

"Levei um susto. Estava em casa, tranquila, trabalhando e, de repente, uma ave dentro do meu quarto. Tive sorte porque minha amiga, Fabíola, que tem uma calopsita e entende de ave, estava comigo e me ajudou. Sozinha, não saberia o que fazer. Compramos uma gaiola, ração e estamos cuidado dela até o verdadeiro dono aparecer para buscá-la".

Juliana conta que a Rig Neck está com a asa cortada e, de acordo com Fabíola, é uma fêmea: "Se está com a asa cortada, acreditamos que não conseguiria voar tanto. Logo, tem de ser aqui do bairro ou região mais próxima".

Nada de querer passar um golpe. Juliana avisa que a pessoa tem de provar que é dona da ave para ela entregá-la: "Ela tem uma anilha na patinha, tem numeração. No entanto, não existe um site para que possamos fazer uma busca e achar o dono. Quem apareceu atrás da Ring Neck veio de bairros distantes, do Durval de Barros, no Barreiro, e do Paquetá, na Pampulha. E também verificamos a numeração e estava errada, apresentaram um número aleatório. Não entregamos".

O periquito da espécie Ring Neck é uma fêmea e está a espera do seu dono depois de entrar no apartamento de uma personal organizer no Bairro Sagrada Família, em BH Juliana Lacerda/Divulgação

Enquanto isso, Juliana cuida da ave com a ajuda de Fabíola, que é de Ituiutaba e veio para Belo Horizonte para curtir o carnaval: "Estamos cuidando dela. Ela é bem mansinha, dócil, anda pelo nosso pescoço, cabeça..."

A espécie

O Ring Neck é um tipo de ave bem conhecida no Brasil. Também conhecido popularmente como periquito-de-colar, periquito-de-colar-rosa e ainda periquito-rabo-de-junco, ele se destaca graças à sua coloração perfeita e canto afinado, além da sua semelhança com os papagaios. É possível encontrar periquito-de-colar azul, amarelo, branco, cinza e de outras cores. O mais comum são periquitos-rabo-de-junco verdes com o bico vermelho.

Os Ring Necks são aves exóticas e fascinantes, que se tornaram muito populares como animais de estimação nos últimos anos. Eles são animais inteligentes e sociáveis, que precisam de interação humana regular para se sentirem felizes e seguros.