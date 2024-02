Três pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa segunda-feira (5/2), por crimes de sequestro e homicídio. São uma mulher, de 23 anos de idade, e dois homens, de 25 e 26 anos, apontados como responsáveis pela morte de um outro homem, de 48. O crime ocorreu no dia 25 de novembro de 2023, na zona rural de Patos de Minas (MG).



Conforme apurado pelas investigações, os suspeitos teriam amarrado, sequestrado e, por fim, executado a vítima com requintes de crueldade. O corpo foi encontrado no dia 28 daquele mês. Levantamentos indicaram que a mulher investigada teria tido um desentendimento com a vítima e chegou a alegar que ela a teria assediado – fato não comprovado no curso do inquérito policial.

O trio, então, teria planejado assassinar a vítima, sabendo que ela, usuária de drogas, estaria muito cansada e dormindo no dia do crime. Ao chegarem à residência, a vítima acordou, momento em que foi agredida e amordaçada, sendo também amarrada e levada de carro até a zona rural.

Os investigados tiraram a vítima do carro usado para o sequestro e a jogaram no chão, tendo a mulher esfaqueado diversas vezes o homem. Em seguida, os suspeitos jogaram líquido inflamável sobre o corpo da vítima e atearam fogo.

Indiciamentos

Com a conclusão do inquérito policial, a PCMG indiciou os três envolvidos por sequestro e homicídio, com as qualificadoras: motivo torpe, dificuldade de defesa da vítima, meio cruel e ocultação de cadáver.

A mulher foi presa no último 24 de janeiro, quando se apresentou ao delegado responsável pela apuração de crimes contra a vida, na Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas, acompanhada de advogado. Na ocasião, foi cumprido o mandado de prisão, e a indiciada, encaminhada ao sistema prisional.

Os outros dois homens, com mandados de prisão em aberto, estão foragidos e continuam sendo procurados.