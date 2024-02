Alerta de chuva forte de até 100 mm/dia, com ventos intensos entre 60 a 100 km/h, e possível alagamentos para 58 cidades de Minas Gerais. Esse é o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desta terça-feira (6), que vale para as regiões do Triângulo Mineiro e Noroeste de Minas até às 10h, de quarta-feira (7).

Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Instruções do Inmet em caso de chuva forte



-Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).



-Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.



-Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

As 58 cidades de Minas em alerta

Abadia dos Dourados

Araguari

Araporã

Arinos

Bonfinópolis de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Campo Florido

Canápolis

Capinópolis

Cascalho Rico

Centralina

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Coromandel

Dom Bosco

Douradoquara

Estrela do Sul

Formoso

Frutal

Grupiara

Guarda-Mor

Gurinhatã

Indianópolis

Ipiaçu

Iraí de Minas

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

João Pinheiro

Lagamar

Lagoa Grande

Limeira do Oeste

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Natalândia

Nova Ponte

Paracatu

Patos de Minas

Patrocínio

Pedrinópolis

Perdizes

Pirajuba

Prata

Romaria

Santa Juliana

Santa Vitória

São Francisco de Sales

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Vazante

Veríssimo