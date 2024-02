Centenas de pessoas se reúnem na Avenida Getúlio Vargas, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para curtir o segundo ano de CarnaKvsh. A concentração começou às 13h e o cortejo sai às 14h, seguindo pela avenida até o encontro com a Rua Professor Moraes.



O bloco de música eletrônica se tornou uma alternativa para os foliões que não gostam dos tradicionais estilos musicais do Carnaval. Esse é o caso das primas Jessica Arruda, de 33 anos, e Pollyane Soares Arruda, de 32. Em 2023, elas não conseguiram acompanhar o CarnaKvsh desde o início por conta da forte chuva que atingiu a cidade. Para este ano, a expectativa é alta.

"Vai ser top, melhor do que o ano passado, porque eu vim no CarnaKvsh. Melhor do que o ano passado, com certeza", diz Pollyane.

Luciano Ferreira, o Kvsh, começou o CarnaKvsh junto com amigos. Já na primeira edição o bloco atraiu muitos foliões que curtem música eletrônica para as ruas da Savassi. “Acho que é importante essa socialização, vivenciar os espaços públicos, curtir com a galera. Sou DJ, produtor musical, nada a ver com banda, mas eu vou fazer um bloco para tentar tirar essa galera de casa e fazer uma parada legal pra essa cena local de BH”, afirmou Kvsh em entrevista ao Estado de Minas em 2023.

A expectativa do publico para este ano é que a folia seja ainda maior que a anterior. Luís Henrique dos Santos, de 21 anos, estudante de ciências da computação. "Ano passado até cheguei há vir, mas como eu cheguei no final do dia, porque estava trabalhando, aproveitei quase nada. Essa é a primeira vez que venho de verdade. O Kvsh tá prometendo muito este ano, estou ouvindo muita gente falando e a divulgação está muito boa. A expectativa está lá em cima", conta o Luís Henrique dos Santos, de 21 anos.

Serviço: CarnaKvsh

Concentração: Avenida Getúlio Vargas, 1489, Savassi

Horário: 13h às 19h

Dispersão: Avenida Getúlio Vargas, esquina com Rua Professor Moraes