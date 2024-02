O fim de semana em Minas Gerais pode ser de calor em algumas regiões, com temperaturas próximas dos 40°C e sem previsão de temporais, segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e das defesas civis estadual e de Belo Horizonte. No Norte do estado, a tendência é que as temperaturas sejam mais elevadas, em torno de 38°C.

Na faixa que vai da Região Central ao Sul de Minas, devido ao canal de umidade e maior cobertura de nuvens, os termômetros devem registrar uma temperatura mais amena que no Norte, especialmente nos fins de tarde e à noite. A previsão é de que a máxima nesses locais não passe dos 29°C.

Chuvas e rajadas de vento são previstas entre o Centro e o Sul do estado neste fim de semana carnavalesco.

Em Belo Horizonte, segundo a Defesa Civil, o céu fica parcialmente nublado a nublado com chuvas típicas de verão no sábado (3/2) e domingo (4/2). A temperatura deve oscilar entre 18°C e 31°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40% no período da tarde.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice