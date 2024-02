A tela de Álvaro Apocalypse, antes no DER-MG, foi para a sede do executivo estadual, na Cidade Administrativa, NA REGIÃO NORTE DE BELO HORIZONTE

Inaugurada em fevereiro de 2010, a Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizada na região Norte de Belo Horizonte, tem como objetivo integrar os setores administrativos do governo em um único espaço. Para também se aproximar do executivo estadual, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) iniciou, recentemente, a mudança do prédio localizado no centro da capital, para a sede do Executivo estadual, na região Norte. Com a transferência das atividades, o órgão deve transportar também uma obra localizada no antigo prédio assinada por um dos mais importantes nomes do cenário artístico mineiro: Álvaro Apocalypse.



Nascido em 1937 na cidade de Ouro Fino, localizada no Sul de Minas, Álvaro Apocalypse foi um pintor, ilustrador, designer de bonecos, diretor de teatro, cenógrafo, gravurista, museógrafo, professor e ainda se consagrou como um dos nomes mais importantes do teatro de bonecos no mundo após criar o grupo Giramundo.