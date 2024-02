Belo Horizonte aplicou 143 multas em lotes e imóveis com possíveis focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Em média, foram cerca de quatro por dia somente no mês de janeiro. No ano passado, foram 2.450 penalidades aplicadas. A informação foi divulgada pela Prefeitura de BH (PBH) nesta quinta-feira (1°/2).

Segundo a PBH, do total, 138 foram em lotes, e outras cinco, em casas. Nessa quarta-feira (31/1), o poder municipal anunciou que intensificará as fiscalizações, começando pelas regionais com mais casos e concentração de focos de dengue: Barreiro, Venda Nova, Nordeste e Oeste. As quatro lideram as confirmações de casos, com mais de 100 diagnósticos em cada uma.

Nesta manhã, os agentes foram às residências no Bairro Betânia, na Região Oeste. Leonardo Cardoso, gerente de Fiscalização de Atividades Especiais da prefeitura, falou das punições que os donos de lotes podem sofrer.

"Primeiramente, é enviada uma notificação. Posteriormente, há as etapas de penalização. Caso não cumpra em 15 dias a notificação, o dono é multado em R$ 2.900, e no caso de reincidência, o valor da multa é dobrado e enviamos o processo para SLU, para promover a limpeza. Depois de 15 dias, é triplicada, e por aí vai", diz.