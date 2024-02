Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante, nessa quarta-feira (31/01), suspeito de extorsão. Após denúncia, ele foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) na cidade de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Quem compareceu à 1ª Delegacia de Polícia em Santa Luzia foi a vítima, uma mulher de 28 anos, para relatar que seu carro havia sido roubado na terça-feira (30/01). Ela contou que, após o crime, o suspeito teria entrado em contato com ela dizendo que sabia onde o carro estava, mas que seria necessário pagar o valor de R$ 2 mil pela informação, acrescentando que ele conhecia os responsáveis pelo furto.

Em seguida, o criminoso enviou para a vítima a chave Pix, que correspondia ao número telefônico dele, para que fosse efetivado o pagamento do resgate. No entanto, a mulher propôs a realização do pagamento presencial, em espécie, combinando o encontro entre eles.

Após relatar o fato à PCMG, a mulher compareceu, acompanhada pelos policiais, ao endereço definido para o pagamento. No local, o suspeito foi detido em flagrante por extorsão.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima recebeu diversas ligações de números desconhecidos durante a operação policial, nas quais uma pessoa perguntava onde estava o suspeito e se ele havia sido preso.

Ainda segundo a PCMG, o suspeito confirmou ter pedido o dinheiro para a vítima e relatou também que participa de um grupo em aplicativo de mensagens em que é comum pedir resgate para devolver veículos furtados e roubados. O homem alegou que pretendia ajudar a vítima, mas que a constrangeu para efetuar o pagamento ao afirmar que essa seria a única maneira de recuperar o veículo.

O carro da vítima foi localizado no Bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, onde foi abandonado pelos criminosos.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice