Três ônibus da linha 5201, que faz o trajeto Buritis/Centro, em Belo Horizonte, foram retirados das ruas nesta quarta-feira (31/1), em mais uma fiscalização da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

Os veículos tiveram as autorizações de tráfego (AT) recolhidas por irregularidades no serviço e só poderão retornar às ruas depois de passarem por uma nova vistoria da prefeitura após solucionados os problemas. Até lá, a empresa não receberá o subsídio previsto em lei, sancionada no ano passado.

Ao todo, foram sete veículos vistoriados e seis autuações emitidas, além do AT recolhido. Os principais problemas encontrados foram freio de porta desligado, veículo em más condições e defeito no elevador para pessoas com deficiência (PCD).

As fiscalizações passaram a ser realizadas quatro vezes por semana desde o anúncio da política de "tolerância zero", depois do fim do prazo de adaptação das empresas de ônibus a nova lei de remuneração.



Nas contas da prefeitura, desde a semana passada, 14 ônibus foram retirados das ruas e aguardam a emissão de uma nova autorização de tráfego. Ao todo, foram detectadas 52 irregularidades em 22 ônibus vistoriados. Os fiscais ainda expediram 59 autuações e três advertências.