O Consórcio Ótimo, responsável pelo sistema de bilhetagem eletrônica na Região Metropolitana de BH, está implantando um novo sistema nos ônibus. A expectativa é que o transporte público metropolitano na Grande BH seja 100% online.

A iniciativa, ainda em fase de testes, está prevista para ser concluída ainda em 2024, e tem como objetivo tornar as operações da região mais ágeis e seguras para os usuários.

Uma das principais novidades será a migração para um sistema totalmente eletrônico que vai aprimorar a experiência dos passageiros e reduzirá o tempo de processamento das transações.

O sistema também fará leitura por biometria facial para as gratuidades e vai incluir novas formas de pagamento. As medidas prometem mais agilidade no embarque e desembarque, e melhor controle de quem possui algum benefício.

Além disso, implantações como recargas rápidas, pagamento via Pix e bloqueio instantâneo de cartões comunicados como roubados ou extraviados também prometem trazer vantagens e segurança aos passageiros.

A equipe técnica da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) acompanhará a implementação, para garantir que os padrões de qualidade e eficiência sejam atendidos durante a transição no transporte metropolitano.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa