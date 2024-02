Mais de 20 anos após serem roubados, dois castiçais do século 19 retornam à Matriz Senhor do Bonfim, em Bonfim, na Região Central de Minas Gerais. Na noite de terça-feira (30), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), via Coordenadoria de Patrimônio Cultural (CPCC), entregou as peças sacras à comunidade local durante missa em ação de graças no templo católico. Levados pelos ladrões em 11 de fevereiro de 2003, os objetos foram recuperados depois de denúncia no Sondar, plataforma de resgate de bens culturais desaparecidos do MPMG.

Os castiçais foram apresentados aos fiéis, que lotaram a igreja (chamada pela população de santuário), no início da missa celebrada pelo administrador paroquial, padre Sérgio Francisco – ao final, foram conduzidos ao altar de Nossa Senhora do Carmo, onde ficarão expostos. "As peças fazem parte da nossa história, do nosso jeito de viver a fé, e não podemos jamais desistir do que é nosso por direito", destacou o sacerdote da Paróquia Senhor do Bonfim. Ele disse que “a história do povo mineiro é entrelaçada entre fé e cultura, e que é dever de todos proteger essa herança valiosa”.

Atuação

A historiadora do MPMG, Paula Novais, que representou o coordenador de Patrimônio Cultural Público (CPPC), Marcelo Maffra, destacou que a instituição trabalha para a sociedade e que o poder público pôde atuar nesse caso a partir do interesse da comunidade. “Após receber a denúncia, em junho de 2023, de que os castiçais estavam sendo vendidos pela internet, o MPMG conseguiu confirmar a procedência das peças e identificar o vendedor, expedindo recomendação para que ele devolvesse o material.”

Conforme o MPMG, além das peças da Igreja Matriz Senhor do Bonfim, outros dois castiçais foram restituídos e ficarão acautelados na igreja até que se confirme seu local de origem. "Continuamos contando com a participação de todos. Sabemos que essas peças não são apenas objetos artísticos, mas objetos de fé", disse Paula Carolina. E acrescentou: "Estamos aqui para que todos possam se apropriar novamente deste patrimônio que é de vocês, e nos ajudar a recuperar o que não voltou para a igreja", lembrou.

A plataforma Sondar tem cadastrados 14 bens desaparecidos do santuário. A historiadora fez um apelo para que a comunidade disponibilize detalhes e fotos das peças para que sejam procuradas adequadamente.

Objetivos

O Sondar é um sistema de resgate de bens culturais desaparecidos. A ferramenta foi desenvolvida pelo MPMG, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e reúne objetos mineiros desaparecidos, recuperados e restituídos. Pode ser acessada pela internet, por meio de computador, tablet ou celular, e disponibiliza um acervo de cerca de 2,5 mil bens culturais mineiros, como documentos e peças de arte sacra. Ela pode ser acessada pelo endereço sondar.mpmg.mp.br.