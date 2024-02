Corpo de mulher foi localizado no leito do rio Arrudas, na Avenida do Contorno com rua Tupinambás

O corpo de uma mulher foi encontrado no leito do rio Arrudas, no centro de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (30/1). A vítima foi apontada como uma pessoa em situação de rua.

A Polícia Militar foi acionada via denúncia anônima, que informou sobre a localização do corpo no encontro da Avenida do Contorno com a Rua dos Tupinambás.

O Corpo de Bombeiros fez a retirada do corpo do leito do rio.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que a mulher tinha ferimentos na cabeça e nos pés, incompatíveis com a queda de aproximadamente 10 metros.

A ocorrência foi registrada como encontro de cadáver.