As chuvas causaram transtorno nesse domingo (28), em Salinas, cidade do Norte de Minas. Os bombeiros tiveram que atender ocorrências de inundação e alagamentos no município. Um hospital foi invadido pela enxurrada.



Os militares do 9º Pelotão de bombeiros atuaram em diversos bairros dentro do perímetro urbano do município de Salinas (Vila Canaã, Santa Mônica, Silvio Santiago e Betel) sendo essas as regiões mais afetadas pelo acúmulo de água. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acumulado de chuvas registrado foi de 80 milímetros. O volume previsto era de 25 milímetros.

Os militares atuaram no apoio ao Hospital Municipal Oswaldo Prediliano, onde, em um dos seus anexos, ocorreu um acúmulo grande de água devido à intensidade das chuvas. Como a enxurrada entrou nas dependências do hospital, foi necessário o bombeamento do volume de água com o uso de bombas de sucção em diversos pontos. O objetivo foi assegurar a continuidade das operações essenciais do hospital e amenizar qualquer possível prejuízo aos pacientes.

Bombeiros tiveram que bombear o volume de água do hospital CBMMG/Divulgação

Na região central e nos demais bairros atingidos de forma mais intensa pelas chuvas no município, foram atendidas ocorrências de risco de desmoronamento. O muro de uma residência desabou. No local, houve a necessidade de acionamento da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Salinas (Compdec) para prestar assistência aos moradores.



O Corpo de Bombeiros em Salinas atendeu um total de nove ocorrências relacionadas às fortes chuvas na região. O município segue sendo monitorado pela corporação e pela Compdec local, para que sejam verificadas áreas de vulnerabilidade e a intervenção, caso necessário.