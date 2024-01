Um motorista de um carro morreu ao bater de frente com um caminhão na BR-267, em Cruzília, na Região do Sul de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros (CBMMG) de São Lourenço, cidade próxima ao local do acidente, foi acionado por volta das 20h30 desse domingo (28/1), juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Caxambu e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Os militares disseram que, ao chegarem ao local, encontraram o motorista do carro já sem vida, preso às ferragens. O condutor do caminhão, aparentemente ileso, recusou atendimento médico.



Os bombeiros realizaram uma avaliação clínica, aguardaram a perícia e, em seguida, empregaram técnicas de salvamento terrestre e equipamentos desencarceradores para remover a vítima.

A Polícia Rodoviária Federal esteve presente para cuidar do trânsito e tomar as medidas necessárias. Após a retirada da vítima, a equipe de resgate retornou à sede do pelotão de Bombeiros em São Lourenço.