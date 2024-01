O número de mortes causadas pela dengue em Minas Gerais foi alterado no boletim oficial do governo. Na sexta-feira (26/1), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) havia confirmado o segundo óbito em decorrência da doença, mas o caso voltou para análise, e o cenário segue com apenas uma situação confirmada em 2024.

A possível segunda morte causada pelo vírus aconteceu em Araguari, no Triângulo Mineiro. A reportagem solicitou uma atualização sobre o caso na tarde deste sábado (27/1), e a SES-MG afirmou que o evento ainda está em fase de investigação. Ao todo, 34 óbitos estão sendo analisados no estado por suspeita de dengue, de acordo com a última atualização do boletim epidemiológico, divulgada na sexta.

Os casos de arboviroses estão aumentando rapidamente no estado. Em 2024, já são 21.573 de dengue confirmados e 5.867 de chikungunya confirmados. Há mais de 67 mil casos suspeitos das duas doenças sob investigação; cada uma delas já causou a morte de uma pessoa neste ano. Há 34 óbitos sendo investigados sob suspeita de dengue e dois de chikungunya.

O cenário provocou o decreto de situação de emergência de saúde pública em Minas Gerais. A medida foi publicada neste sábado (27/1) no Diário Oficial do Estado pelo governador Romeu Zema (Novo). O texto ainda determina a criação do Centro de Operações de Emergências de Arboviroses (COE-MinasArboviroses) para o acompanhamento dos casos.