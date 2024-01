Uma mulher, de 31 anos, e a mãe dela, de 56, foram presas acusadas de matar uma criança de apenas nove anos, em Aimorés, na região do Rio Doce, em Minas Gerais. O corpo de Emanuely Aparecida Gregório Gomes foi encontrado, nessa quarta-feira (24/1), na casa da acusada, escondido embaixo de um tapete na cozinha. Ela confessou o crime.



De acordo com informações do Boletim de Ocorrências, após denúncia, os militares chegaram na residência, onde encontraram muitas marcas de sangue. A mulher chegou a fugir em uma moto, mas foi localizada pela Polícia Militar.

O corpo da menina, encontrado enrolado em um tapete, apresentava várias marcas de perfuração de faca. Segundo a perícia, a criança foi morta com mais de 30 facadas. Aos militares, a mulher disse ter cometido o crime porque a menina praticava bullying contra o filho dela, de 11 anos, chamando o menino de "baleia".

A polícia ainda suspeita que a mãe da mulher, de 56 anos, também esteja envolvida no crime. Em seu depoimento a acusada disse que a mãe é quem teria sugerido o assassinato. Ela, no entanto, nega a versão apresentada pela filha.

Procurada pelos policiais, ela foi encontrada com vestígios de sangue em suas roupas e no corpo, principalmente no pé. Ambas foram conduzidas à delegacia.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.