Motoristas são flagrados voltando com seus veículos após insucesso na subida da via. Uma viatura policial também não teve força para subir

O que Minas Gerais não tem de praias, tem de montanhas. Várias cidades do estado são conhecidas pelo relevo inclinado e Belo Horizonte não é diferente. Mas, um morro em especial tem dificultado a vida dos motoristas da capital mineira. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver diversos carros tentando subir a mesma rua, porém, sem sucesso.

A via que tem sido o terror dos belo-horizontinos se trata da Rua Campo Belo, no Bairro São Pedro, Região Centro-Sul. Em imagens divulgadas por páginas de entretenimento no Instagram, moradores da região registraram os momentos em que diferentes modelos de carro tentam subir a rua íngreme, mas acabam patinando e desistindo. Até mesmo uma viatura da Polícia Militar realizou uma tentativa falha.

Nas publicações, internautas se divertiram com o perrengue alheio e, como bons belo-horizontinos, debateram sobre o grau de inclinação da rua. Algumas pessoas acreditam que a rua em questão não é tão íngreme assim, enquanto outras disseram que, de fato, os bairros localizados na Região Centro-Sul, como Santo Antônio, São Pedro e Gutierrez, possuem muitos morros.

“Se falar que é qualquer uma do Santo Antônio ou Luxemburgo eu nem discuto”, brincou uma mulher nos comentários do vídeo. “Se alguém souber me avise pra eu nunca passar por aí”, disse outra. “Jamais moraria nessa região. Tenho amigos no Santo Antônio que pagam uma fortuna, mas moram em umas pirambeiras do capiroto”, reclamou um homem sobre as subidas da região.