A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ainda não tem pistas sobre os responsáveis pela morte do motorista de aplicativo Oscar Frederico Santos de Oliveira, de 29 anos, que desapareceu na segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, depois de aceitar uma corrida na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. O corpo dele foi encontrado na terça-feira (12/12), na Serra do Rola Moça.

As investigações estão sendo feitas pela 9ª Delegacia de Homicídios de Ibirité, na Grande BH, onde foi instaurado Inquérito Policial. Até o momento, uma equipe de policiais civis compareceu ao local do crime, ouviu testemunhas e oficiou os aplicativos de transporte com a finalidade de coletar provas e levantar a identidade dos suspeitos.

Ainda conforme a polícia, serão realizadas novas oitivas de testemunhas, familiares e conhecidos da vítima, além da análise de câmeras de segurança. É aguardada, também, a conclusão de laudos periciais.

Família

Thais Santos de Oliveira, irmã da vítima, conta que Oscar saiu de seu serviço, na área comercial do Barreiro, onde trabalhava como engenheiro, e foi rodar com o carro de aplicativo de passageiros, atividade na qual trabalhava há alguns anos. Porém, não voltou mais para casa.