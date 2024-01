As operações da Polícia Militar contra o crime do “rolezinho”, praticado por motoqueiros, que fazem manobras perigosas, vêm apresentando resultados positivos. Em João Pinheiro, no Noroeste do estado, na noite de quarta-feira (10/1), três flagrantes foram registrados. As motocicletas eram clonadas e tiveram os chassis adulterados.

No total, desde o início da operação, no final de dezembro último, sete motocicletas já foram apreendidas. No último dia 5, dois homens foram presos, sendo que duas motocicletas foram apreendidas, uma sem placa e farol e a outra clonada.

Na segunda do mesmo dia, uma situação ainda mais grave. A motocicleta tinha a numeração do chassi e do motor raspada, além de portar uma placa clonada, correspondente a outra motocicleta. O condutor da moto também foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de João Pinheiro.

Segundo o comando da Polícia Militar no Alto Paranaíba, essas apreensões são um golpe significativo contra as atividades ilícitas associadas ao “rolezinho”, fenômeno que tem causado preocupação.