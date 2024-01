Fachada do prédio da Delegacia de Polícia Civil de Araxá

Dois homens, de 38 e 40 anos de idade, foram presos pela Polícia Civil, suspeitos de participar do roubo de dois tratores na zona rural de Pratinha, no Triângulo Mineiro. As prisões ocorreram dentro da Operação Tractus, da Polícia Civil de Araxá.

A investigação foi conduzida pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais da cidade. Os roubos das máquinas aconteceram em outubro do ano passado.

Foi a partir da identificação de dois veículos de passeio, usados pelos ladrões para praticar o roubo que a polícia conseguiu chegar aos suspeitos. Eles seriam os proprietários dos carros.

As prisões foram feitas a partir de mandados de prisões temporárias. Os dois presos foram interrogados e levados para o sistema prisional. A expectativa dos policiais, agora, é identificar outros integrantes da quadrilha, e também localizar os dois tratores roubados.