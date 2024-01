Nesta quinta-feira (11), o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, principalmente a partir da tarde. Na capital mineira, os termômetros deverão oscilar entre 18°C e 30 °C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 50%, à tarde.

A quinta-feira (11) em Belo Horizonte será de calor e céu nublado. Segundo a previsão do tempo da Defesa Civil da capital, a temperatura máxima estimada é de 30ºC.

Também há a possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas isoladas. A temperatura mínima registrada durante a madrugada foi de 18ºC. A umidade relativa do ar vai girar em torno de 50%.

A Defesa Civil alerta para os riscos durante o período de chuvas. A população deve evitar áreas conhecidas por alagamentos e inundações.

