Resgatado, no fim da tarde de sábado (6/1), pelo Corpo de Bombeiros, no Rio São João, em Francisco Badaró, no Vale do Jequitinhonha, o corpo de um homem, de 58 anos, que estava desaparecido há três dias.

As buscas tiveram início na última quinta-feira (1/1). Segundo testemunhas, o homem teria sido surpreendido pela cheia do rio e mergulhou para tentar escapar, mas não mais voltou à tona.

Segundo o Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, o corpo estava há 12 quilômetros do ponto onde havia desaparecido, o local onde foi encontrado é de difícil acesso, o que fez com que os bombeiros demorassem a chegar. O corpo foi entregue a uma funerária de Araçuaí.