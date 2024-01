As chuvas que atingem Minas Gerais levaram a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros a emitirem um alerta para o risco de enxurradas e alagamentos no estado. O alerta vale para esta quinta (4/1) e sexta-feira (5/1). De acordo com os órgãos, as precipitações estão sendo causadas por um canal de umidade que está sobre o território. A recomendação é que a população adote medidas de autoproteção.



Coordenador estadual-adjunto da Defesa Civil, o tenente-coronel Carlos Eduardo Lopes orienta ter cautela. “Não tente atravessar enxurradas ou áreas alegadas, pois, além de esconder buracos, a força da água pode acabar te arrastando. A opção mais segura é esperar em um local seguro até que o caminho seja liberado, ou até mesmo mudar o trajeto”, afirma.



Além disso, quando chove por vários dias seguidos, o solo pode ficar encharcado, o que aumenta o risco de deslizamentos de terra. Ao notar trincas ou rachaduras nas paredes, no chão ou no piso, o tenente-coronel aconselha acionar a Defesa Civil pelo número 199 e sair da área o mais rápido possível. Portas e janelas emperradas, estalos na estrutura e inclinação de muros, postes e árvores também são sinais de alerta.

Como receber informações da Defesa Civil

A Defesa Civil de Minas Gerais lançou a campanha Cadastre Aí para conscientizar a população. Por meio dela, você recebe mensagens de alertas do órgão. Para receber os avisos meteorológicos, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) com o CEP do local desejado para o número 40199. Após realizar o cadastro, o usuário passa a receber todos os alertas pelo celular.



No Instagram da Defesa Civil Estadual (@defesacivil_mg), também está disponível o projeto Você Mais Seguro, que consiste em dicas de segurança para temas específicos, como alagamentos, enxurradas, vendavais e raios.

Leia também: Mais de 50 bairros da Grande BH estão sem água nesta quinta

Dicas de segurança do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros, assim como a Defesa Civil, ressalta que, embora o volume hídrico tenha diminuído nos últimos dias, a previsão é de mais chuva, com possibilidade de quedas de árvores, alagamentos e deslizamentos de terra, para quinta e sexta. A corporação reforça o alerta para a população, com dicas de segurança para um comportamento seguro neste período. Veja algumas a seguir:

Sempre confira a previsão do tempo antes de sair de casa;

20 centímetros de água já podem atingir a maioria dos escapamentos dos veículos e, assim, ocasionar o desligamento do motor;

Não estacione o carro perto de postes ou árvores;

Evite locais baixos, nunca enfrente áreas inundadas e conheça os pontos de alagamento de sua região para ter rotas alternativas em mente;

Dirija devagar e se mantenha longe dos veículos à frente;

Ao atravessar pontos de alagamento, mantenha a aceleração contínua em primeira marcha. Evite trocar marchas durante as travessias para não entrar água no sistema do veículo e causar o desligamento dele;

Se o seu veículo desligou ou perdeu a tração dentro de uma área de alagamento e não é possível abandoná-lo com segurança, mantenha a calma, ligue 193, solicite socorro e informe sua localização exata.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata