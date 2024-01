A implantação do BRT na Avenida Amazonas, na Região Oeste de Belo Horizonte, deu mais um passo. O resultado da manifestação de interesse para contratar a empresa que fará os estudos e projetos de mobilidade urbana do corredor viário foi publicado nesta quinta-feira (4/1) no Diário Oficial do Município (DOM). A proposta vencedora, apresentada pelo consórcio Certare Architectus, ofereceu R$ 19,4 milhões para fazer o serviço.



A próxima etapa, de acordo com a prefeitura, é discutir o modelo de contrato a ser celebrado com a licitante que venceu o processo. A reunião está marcada para 30 de janeiro. O projeto é financiado com recursos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), por meio de um acordo de empréstimo.

Conforme a publicação no DOM, uma segunda empresa foi classificada para essa última etapa da manifestação de interesse, por também ter obtido notas superiores à pontuação técnica mínima exigida no edital. Porém, o consórcio Oficina Consultores - ITDP - Pitmen apresentou proposta no valor de R$ 20,5 milhões, bem acima da primeira colocada.



Outros três consórcios manifestaram o interesse de participar do certame, mas foram eliminados do processo porque não atenderam requisitos obrigatórios nas propostas técnicas apresentadas.



BRT Amazonas



A implantação do BRT Amazonas tem o objetivo de melhorar a mobilidade na via, que tem grande fluxo de veículos e conecta a capital a municípios da região metropolitana. Diariamente, 835 mil passageiros em média passam por lá. Devido ao trânsito intenso, os congestionamentos são intensos.



O projeto prevê dotar principalmente a avenida de estrutura para o trânsito dos ônibus articulados desde a Praça Sete, no Centro de BH, até as estações de integração no Barreiro. Com as mudanças, a via, que já conta com faixas exclusivas e preferenciais demarcadas, terá corredores separados para o transporte coletivo, como ocorre na Antônio Carlos e na Cristiano Machado, com estações de transferência e um canteiro central.