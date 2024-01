O Museu de Ciências Naturais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) vai realizar uma programação especial para as férias de verão da criançada, dos dias 16 a 27 de janeiro, das 9h às 17h. A instituição costuma realizar oficinas e brincadeiras nas férias e em ocasiões especiais, como a Semana das Crianças. E desta vez, serão acrescentadas três atividades inéditas.

Aliás, já tem criança adentrando as dependências do museu para se divertir. Milena Fernandes, de 25 anos, levou o filho Cauã dos Reis, de 6, para passear no local pela primeira vez. Oriundos de Santa Maria do Suaçuí, na Região do Vale do Rio Doce, aproveitaram a ocasião de um casamento para passear em Belo Horizonte. A mãe conta que escolheu o destino porque Cauã “é muito fã de dinossauros e sabe o nome de todos eles”.

O menino reforça o que Milena disse e ainda conta por que escolheu ir ao Museu de Ciências Naturais: “Gosto de dinossauros e fósseis”. O que ele mais gostou foi "dos dinossauros e do elevador", afirma.

Ellen Ribeiro, de Divinópolis, na Região Central do estado, trouxe a filha, Ana Beatriz Ribeiro, de 10 anos, e uma turma de cerca de dez crianças. “Estamos passeando com as crianças de férias. Estamos fazendo vários passeios”, ela diz. Ana Beatriz disse que não tinha visitado os animais empalhados, no último andar, mas que estava "gostando muito" na parte dos fósseis.

A responsável pelo setor educativo do Museu de Ciências Naturais da PUC, Gabriela Franco, relata que as atividades “acontecem pelos três andares do museu e no jardim". "É onde a gente coloca várias tendas em que acontecem várias atividades diferentes ao mesmo tempo”. As novidades da programação especial de férias deste ano incluem “três ou quatro atividades diferentes”, de acordo com ela.

As inovações no roteiro incluem uma brincadeira com tinta invisível, paleoarte e um jogo tratando de mitos e verdades sobre os dinossauros. Além disso, também pela primeira vez, os alunos do curso de Odontologia da PUC Minas estarão presentes com uma oficina de saúde e higiene bucal. As oficinas educativas ocorrem com a presença de monitores de diferentes cursos da faculdade.

Gabriela explica que “as atividades são para todas as idades, mas cada atividade tem sua própria faixa etária”. Ela recomenda que os pais ou responsáveis cheguem cedo, porque “algumas atividades requerem senhas, por haver número limitado de participantes”, diz. A responsável pelo setor educativo também lembra que, além das oficinas e da visita ao museu, os visitantes também podem conhecer os laboratórios da faculdade.



