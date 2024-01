A Polícia Militar prendeu, no Bairro Chapadinha, em Rio Vermelho, no Leste do estado, na noite de domingo (31/12), T. M. P, de 27 anos, que agrediu, provocando lesões, na companheira, K. V. P., de 28 anos

O crime de violência doméstica ocorreu na casa do casal, à rua Ana Senhoria. A vítima, que tinha um corte na face e sangramento, relatou que após uma discussão o autor a agarrou pelo pescoço e deu-lhe um soco no rosto.

Assim que tomou conhecimento da denúncia, os policiais militares iniciaram uma busca pelo agressor, encontrando-o e o prendendo, sendo levado para a Delegacia de Guanhães. A vítima foi levada ao Hospital Municipal para ser medicada.