Em cinco dias, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recolheu 204 motocicletas em operação de combate aos eventos denominados “Rolezinhos” em rodovias de Minas Gerais.

Nesse domingo (31/12), no último dia do ano, 37 motos foram recolhidas, sendo que cinco foram em rodovias da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Durante a ação, a polícia ainda fez 12 autuações. No sábado (30/12), foram 30 veículos recolhidos. Na sexta-feira (29/12), 51 motos foram apreendidas. Na quinta-feira (28/12), foram 43 motos recolhidas, número que se repetiu na quarta-feira (27/12).

Desde a véspera de Natal (24/12), a polícia recolheu mais de 3.900 motos e 900 pessoas conduzidas em Minas Gerais. Diante desse cenário, a Polícia Militar montou uma força-tarefa para inibir ações futuras. O foco da corporação é reforçar as operações preventivas para que o ano-novo seja mais tranquilo e seguro.

Além de interferirem com a dinâmica do trânsito e violarem o Código Brasileiro de Trânsito, os “rolezinhos no grau” ou “rangangan” também colocam em risco pilotos, pedestres e outros motoristas. Sem contar que o barulho provocado pelas alterações nos veículos tiram o sossego de quem não está na rua.



Força-tarefa

Em entrevista ao Estado de Minas, a porta-voz da PMMG, Major Layla Brunella, explica que entre as estratégias planejadas pela corporação no combate aos rolezinhos estão a intensificação de blitz, ações educativas e preventivas. Para a major, a expectativa é que a virada de ano seja mais tranquila, quando comparada a noite de Natal, uma vez que com as apreensões e encaminhamentos realizados ao longo da semana também atuaram de forma preventiva e educativa.

“Essa ação preventiva permanece até o dia 31, quando terá uma intensificação da operação. Vamos unificar os portfólios de serviço das motos da corporação com o lançamento de policiais do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), das bases comunitárias, do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar), entre muitos outros. Serão todos unificados para atender especificamente a essas demandas, tanto para antecipar as infrações com o serviço de inteligência, e para termos uma resposta imediata a ser dada por nossos motociclistas”, informou a porta-voz.