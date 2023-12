A Polícia Civil Felisburgo, no Vale do Jequitinhonha, está realizando a Operação Icterus, que apura crimes de estupro de vulnerável e realização de aborto sem o consentimento da gestante. A ação teve início na quinta-feira (28/12) e já foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de celulares, mídias e computadores, que serão periciados.

A investigação é feita pela Delegacia de Polícia Civil de Jequitinhonha, que começou a partir de um ofício encaminhado pelo Conselho Tutelar da cidade.

Segundo esse ofício, o suspeito, um homem de 35 anos, teria abusado sexualmente de quatro adolescentes, entre 13 e 14 anos, e vitimado outras duas. que foram forçadas a fazer aborto.

Uma dessas vítimas foi localizada e confirmou à polícia o envolvimento do investigado com as meninas, bem como afirmou ter sido vítima de aborto.

Num dos endereços, os policiais civis apreenderam um revólver calibre 38 sem registro e diversos pássaros da fauna silvestre. Um homem, de 25 anos, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e, conforme previsão legal, efetuou pagamento de fiança.