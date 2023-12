Um homem, de 37 anos, acusado de estuprar seus três filhos, de 6, 9 e 16 anos, foi preso, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele também é suspeito de agredir, inúmeras vezes, a mulher.

A descoberta foi feita na última terça-feira (26/12), pela mulher do suspeito, que estranhou um ferimento no pescoço da filha de 9 anos. Ao questionar a filha, ela citou o nome do pai, o que reforçou ainda mais a suspeita da mulher de que os filhos estariam sendo abusados.

A mulher não contava, no entanto, que o marido estivesse escutando a conversa e surgisse, de repente, a sua frente, mostrando-se agressivo e fazendo ameaças.

A mulher prometeu, então, que não contaria nada à polícia. Nesse instante, o homem mandou que ela saísse de casa e deixasse os filhos de 6 e 9 anos. Ela se revoltou e ligou para a polícia, que chegou ao local e prendeu o homem.

O que acontecia

Ao ser ouvida pela Polícia Civil, a mais velha, de 16 anos, contou que os estupros aconteciam no período em que a mãe estava fora de casa, trabalhando, entre 7 e 20 horas. Contou que nesse período ficava sozinha com o pai, que abusava dela.

Disse ainda que o pai a estuprava desde os 9 anos. Contou também que, quando fez 14 anos, se revoltou com a situação e disse ao pai que não permitiria mais os abusos. O homem, então, lhe deu uma surra, usando um chicote. Foram 15 chicotadas.

A revolta maior da mãe foi quando o filho de 6 anos contou que também era abusado pelo pai. Mãe e filhos foram levados para o Hospital Odilon Behrens para exames.

Interrogado pelos policiais, o pai alegou inocência e negou que tivesse estuprado ou constrangido qualquer um de seus filhos.

No depoimento da mãe, ela disse aos policiais que era agredida constantemente pelo companheiro, e que, por esse motivo, eles ficaram separados por cerca de três anos. Depois desse tempo, devido à pressão exercida pelo marido, o casamento foi retomado.

Os policiais encontraram cinco celulares que seriam de propriedade do homem, que tem passagens por estelionato. São várias as denúncias contra ele, sobre clonagem de dados de cartões de crédito e débito.

Além dos celulares foram apreendidas uma máquina de cartão, cadernos com anotações, munições de arma de fogo e US$ 9 mil em dinheiro. Ainda, na ficha criminal do homem, crimes de estupro e falsificação de documentos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, de Ribeirão das Neves.